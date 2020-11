La regina Elisabetta è morta, radio francese annuncia la scomparsa, ma quello che c’è dietro ha dell’inverosimile (Di giovedì 19 novembre 2020) Sul sito della “RFI” (radio France Internationale), compare all’improvviso una notizia clamorosa: “L’Inghilterra dice addio alla sua regina: Elisabetta II ha lasciato il segno nell’immaginazione collettiva”. L’annuncio afferma che, “come vuole la tradizione, è dal Palazzo di St. James, a Londra, che un membro della Corte britannica ha annunciato la morte della regina Elisabetta II, figura storica della vita internazionale”. Non esattamente una morte prematura, vista l’età, ma comunque una notizia destinata a fare il giro del mondo e soprattutto a commuovere milioni di persone, devoti ammiratori di una regina che ha saputo traghettare con piglio sicuro un Paese e una famiglia non sempre all’altezza del blasone. God save the Queen. Ma la regina ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 19 novembre 2020) Sul sito della “RFI” (France Internationale), compare all’improvviso una notizia clamorosa: “L’Inghilterra dice addio alla suaII ha lasciato il segno nell’immaginazione collettiva”. L’annuncio afferma che, “come vuole la tradizione, è dal Palazzo di St. James, a Londra, che un membro della Corte britannica hato la morte dellaII, figura storica della vita internazionale”. Non esattamente una morte prematura, vista l’età, ma comunque una notizia destinata a fare il giro del mondo e soprattutto a commuovere milioni di persone, devoti ammiratori di unache ha saputo traghettare con piglio sicuro un Paese e una famiglia non sempre all’altezza del blasone. God save the Queen. Ma la...

VanityFairIt : «L’ipotesi della reggenza è fuori discussione, non è nel DNA della sovrana abbandonare i suoi doveri» - simo_zedd : La regina Elisabetta quando la Tatcher è andata a supplicare un aiuto #TheCrownSeason4 - Pier_dll : Cmqmartina >>>> Regina Elisabetta #XF2020 - CarmineMonster : Probabilmente il nesso inesistente tra “second world war & Winston Churchill” e l’immagine della regina Elisabetta #TheCrown - trashonair : @Auro61765922 perché (secondo me) alla regina Elisabetta si può solo dare ragione, altro non le si può dire -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta La regina Elisabetta, che «non vuole sentir parlare di abdicazione» Vanity Fair Italia La regina Elisabetta, che «non vuole sentir parlare di abdicazione»

Nonostante nei mesi scorsi si vociferasse di un ipotetico passaggio di testimone al compimento dei 95 anni, da Palazzo smentiscono categoricamente. «L’ipotesi della reggenza è fuori discussione, non è ...

“The Crown”, recensione della quarta stagione – La serie che ha fatto infuriare i reali inglesi

di Stefano Di Maria Anche la quarta stagione di THE CROWN, gioiello targato Netflix, è un’esperienza visiva ed emozionale che ha pochi Anche la quarta stagione di THE CROWN, gioiello targato Netflix, ...

Nonostante nei mesi scorsi si vociferasse di un ipotetico passaggio di testimone al compimento dei 95 anni, da Palazzo smentiscono categoricamente. «L’ipotesi della reggenza è fuori discussione, non è ...di Stefano Di Maria Anche la quarta stagione di THE CROWN, gioiello targato Netflix, è un’esperienza visiva ed emozionale che ha pochi Anche la quarta stagione di THE CROWN, gioiello targato Netflix, ...