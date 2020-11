La Rai per la promozione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (Di giovedì 19 novembre 2020) Servizio Pubblico e Milano Cortina 2026, la Fondazione che organizzerà i Giochi del 2026, insieme per realizzare una serie di progetti comuni per scandire l’avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. A siglare l’accordo l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini e l’AD della Fondazione Milano Cortina 2026 Vincenzo Novari, con un protocollo di intesa firmato nel corso della conferenza stampa online insieme al Presidente... Leggi su digital-news (Di giovedì 19 novembre 2020) Servizio Pubblico e, la Fondazione che organizzerà i Giochi del, insieme per realizzare una serie di progetti comuni per scandire l’avvicinamento allee Paralimpiadi di. A siglare l’accordo l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini e l’AD della FondazioneVincenzo Novari, con un protocollo di intesa firmato nel corso della conferenza stampa online insieme al Presidente...

BeppeFiorello : #gliorologideldiavolo rimarrà per sempre nel mio cuore, un’avventura immensa, sofferta, dura, intensa e umanamente… - IlContiAndrea : Sindaco di Sanremo Biancheri: “Non c'è questa richiesta di spostare il Festival di #Sanremo2021 ad aprile non so da… - TeresaBellanova : Nel momento in cui garantiamo la cassa integrazione, allo stesso tempo dobbiamo garantire formazione. Le risorse va… - zazoomblog : La Rai per la promozione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - #promozione #delle #Olimpiadi - DanielaCraighe2 : @ElisaIsoardi @Ballando_Rai Proprio ora che io ho un esibizione domani sera. Tale e quale show in casa. Sabato sera… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai per La Rai per la Giornata Mondiale dell'Infanzia RAI - Radiotelevisione Italiana Gran Galà della Cultura a Oria. Premio alla carriera per Sandra Milo

Tutto pronto per il Gran Galà della Cultura 2014 ad Oria. La kermesse si terrà sabato 23 agosto, con inizio alle 21, nel piazzale del municipio di Oria. Evento organizzato dall’Archeoclub d’Italia – s ...

Una scena del film L'anfora di Clio di Mario Acampa

«In questo modo, i numerosi giovani spettatori della serie possono vedere che cosa significhi essere adescati online e come comportarsi per difendersi - ci spiega il direttore di Rai Ragazzi Luca ...

Tutto pronto per il Gran Galà della Cultura 2014 ad Oria. La kermesse si terrà sabato 23 agosto, con inizio alle 21, nel piazzale del municipio di Oria. Evento organizzato dall’Archeoclub d’Italia – s ...«In questo modo, i numerosi giovani spettatori della serie possono vedere che cosa significhi essere adescati online e come comportarsi per difendersi - ci spiega il direttore di Rai Ragazzi Luca ...