La Luna chiama l'Italia (con gli Usa). Tutte le opportunità di Artemis all'Asi (Di giovedì 19 novembre 2020) Moduli abitativi, piccoli satelliti per telecomunicazioni e strutture per colonizzare la superficie. Strumenti per estrarre ossigeno dalla regolite, sedili ergonomici e pannelli solari innovativi. Sono solo alcune delle possibilità "Lunari" per l'Italia, occasioni derivanti dalla partecipazione del Paese al programma Artemis degli Stati Uniti. Le ha sviscerate ieri l'Agenzia spaziale italiana (Asi) in un workshop ("il primo di questo tipo") rivolto ad aziende, Università e centri di ricerca, tutti papabili protagonisti della nuova fase di esplorazione oltre l'atmosfera. IL SISTEMA-PAESE A fare gli onori di casa il presidente Giorgio Saccoccia, che ha ripercorso il "viaggio italiano nell'esplorazione spaziale", dai moduli per lo Space Shuttle alle strutture per la stazione Iss, fino ai 73 esperimenti scientifici eseguiti in orbita e ...

