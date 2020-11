La Gazzetta del Mezzogiorno va in gestione all'imprenditore Vito Ladisa - (Di giovedì 19 novembre 2020) La Gazzetta del Mezzogiorno rappresenta una realtà importante nel panorama editoriale e dell'informazione nazionale. Continueremo a seguire l'evoluzione della vicenda in vista del termine di luglio ... Leggi su primaonline (Di giovedì 19 novembre 2020) Ladelrappresenta una realtà importante nel panorama editoriale e dell'informazione nazionale. Continueremo a seguire l'evoluzione della vicenda in vista del termine di luglio ...

thetrueshade : @LucaMarelli72 Signor Marelli concordo con lei, devo però ammettere che dopo aver visto una sentenza che manda in s… - studio54firenze : È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che… - BlunoteWeb : #LaGazzettadelMezzogiorno è salva, #GruppoLadisa si aggiudica bando - R_I_S_P_E_T_T_O : Questo tizio è in malafede e vuole seminare fake news, basta leggere la gazzetta ufficiale del 12 ottobre - sgcampania : La Gazzetta del Mezzogiorno al gruppo Ladisa. Il sindacato: «Adesso lavorare per il rilancio»… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta del Covid e sport - Ganna ancora positivo. Moelgg ricoverato a Brunico La Gazzetta dello Sport Quattro decessi e 164 nuovi positivi (ieri +228, l'altroieri +81). 14 pazienti in terapia intensiva

Complessivamente, tra i nuovi positivi 287 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 386 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi ...

Società Editrice Sud si affida a Speed per la pubblicità stampa, online, radio e tv

Grazie all'accordo con l'editore de Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, la concessionaria del Gruppo Monrif presieduta da Sara Riffeser Monti amplia il raggio d’azione in Calabria e Sicilia ...

Complessivamente, tra i nuovi positivi 287 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 386 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi ...Grazie all'accordo con l'editore de Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, la concessionaria del Gruppo Monrif presieduta da Sara Riffeser Monti amplia il raggio d’azione in Calabria e Sicilia ...