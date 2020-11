La follia negazionista invade Berlino. "Gli agenti ci sparano vaccino anti-Covid" (Di giovedì 19 novembre 2020) Diecimila manifestanti in piazza senza mascherine e in barba al distanziamento sociale. No Vax ed estrema destra in testa. Almeno 365 i fermati dalla polizia, costretta a usare gli idranti per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Diecimila manifestin piazza senza mascherine e in barba al distanziamento sociale. No Vax ed estrema destra in testa. Almeno 365 i fermati dalla polizia, costretta a usare gli idrper ...

Erano decenni che la polizia tedesca non usava gli idranti contro i manifestanti: dentro non c’erano i vaccini, come sospettato dai negazionisti, ma acqua. Rimedio estremo per una situazione, a sua ...

Negazionista insegue ambulanza in urgenza aggredendo il personale:“Terrorizzate la gente”

Sono ormai tramontato i giorni nei quali i cittadini ringraziavano gli eroi in camice bianco che quotidianamente combattono il Covid-19 lasciando spazio ...

