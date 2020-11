La corsa del Bitcoin | + 56% in un mese e nuovo record storico all’orizzonte Oggi vale 18mila dollari a pezzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Zitto zitto ,ilsi avvicina al suo. Ormai tutt’altro che un miraggio visto che la regina delle valute digitali ha ormai superato i, per segnare unprimato ne servono altri 2mila. Nel dicembre del 2017 era stata infatti superata la soglia dei 20mila. Pochi mesi dopo neva meno di 10mila, a conferma della fortissima volatilità, e quindi rischiosità, di questo asset. L’ultimaè cominciata circa unfa. Lo scorso 18 ottobre la quotazione era ancora di 11mila e 500. Da allora, un incremento del 56%. Difficile dire cosa ci sia dietro a questa nuova fiammata. Se sia molta speculazione, come accaduto in passato, ...