La coppia non vuole più gravidanze indesiderate (Di giovedì 19 novembre 2020) Thiago Silva e la moglie Isabelle non vogliono più avere figli, per questa ragione la donna vuole che il calciatore si sottoponga a vasectomia. Thiago Silva, la moglie: “Basta figli, faccia la vasectomia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Thiago Silva e la moglie Isabelle non vogliono più avere figli, per questa ragione la donnache il calciatore si sottoponga a vasectomia. Thiago Silva, la moglie: “Basta figli, faccia la vasectomia” su Notizie.it.

youremebecause : Premetto che i gregorelli mi snervano insieme come “coppia”, ma tutta questa ipocrisia?? A chi non farebbe piacere… - Artemisthea84 : @doomboy @vonderleyen @GiuseppeConteIT @robersperanza @F_Boccia Il problema è il lavoro, visto che lavoriamo in 2 r… - spaceplumee_ : RT @peularis: “Stanotte ero senza coperta perché Tommaso si arrotola dentro, tu ti giri con la coperta sotto e la tiri, io provo a tirarla… - doomboy : @Artemisthea84 @vonderleyen @GiuseppeConteIT @robersperanza @F_Boccia Mi sa che ti devi sposare... in Italia una co… - yunovikov : non yujiro che prende me e mio fratello per una coppia ???? -

Ultime Notizie dalla rete : coppia non Matrimonio a Prima Vista, Andrea e Sytara stanno insieme? UniversoMamma All Together Now, scontro su Gigi D'Alessio. Anna Tatangelo blocca lo show e spenna Rita Pavone

Anna Tatangelo spenna Rita Pavone a "All Together Now", il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e in onda ieri, ...

Come cambia la vita di coppia con un figlio: i consigli per i neo genitori

Come cambia la vita di coppia con un figlio: ecco i suggerimenti adatti ai neo genitori per investire nella vita di coppia dopo la nascita di un figlio.

Anna Tatangelo spenna Rita Pavone a "All Together Now", il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e in onda ieri, ...Come cambia la vita di coppia con un figlio: ecco i suggerimenti adatti ai neo genitori per investire nella vita di coppia dopo la nascita di un figlio.