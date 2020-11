La Calabria perde altri pezzi, arrestato il presidente del consiglio regionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Domenico Tallini, esponente di Forza Italia è stato arrestato dopo un’attenta indagine delle forze dell’ordine. Domenico Tallini (Tgcom)Domenico Tallini, esponente di Forza Italia e presidente del consiglio regionale della Calabria, arrestato e posto ai domiciliari in seguito ad un’indagine delle forze dell’ordine. Tali indagini, lo vedranno costretto a difendersi dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Accuse pesanti per l’esponente politico calabrese, in una regione già fortemente colpita negli ultimi giorni sul piano politico organizzativo. Secondo l’accusa, il politico ha tirato su , insieme all’appoggio della Cosca Aracri, una società di distribuzione di prodotti medicinali, con numerosi i vantaggi, ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Domenico Tallini, esponente di Forza Italia è statodopo un’attenta indagine delle forze dell’ordine. Domenico Tallini (Tgcom)Domenico Tallini, esponente di Forza Italia edeldellae posto ai domiciliari in seguito ad un’indagine delle forze dell’ordine. Tali indagini, lo vedranno costretto a difendersi dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Accuse pesanti per l’esponente politico calabrese, in una regione già fortemente colpita negli ultimi giorni sul piano politico organizzativo. Secondo l’accusa, il politico ha tirato su , insieme all’appoggio della Cosca Aracri, una società di distribuzione di prodotti medicinali, con numerosi i vantaggi, ...

laDiscussioneQ : Conte fa mea culpa sulla Calabria. Non perde “Speranza” ma senza “Gaudio” - PdF_Rass_Stampa : RT @speciale_news: #Conte fa mea culpa sulla Calabria. Non perde #Speranza ma senza “#Gaudio” - speciale_news : #Conte fa mea culpa sulla Calabria. Non perde #Speranza ma senza “#Gaudio” - ilucian2 : Pier Luigi Bersani a DiMartedì: 'Ma sei scemo?'. Lo provocano sul 'negazionista' Zuccatelli, lui perde il controllo… - 1970Adrien : Pier Luigi Bersani a DiMartedì: 'Ma sei scemo?'. Lo provocano sul 'negazionista' Zuccatelli, lui perde il controllo -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria perde La Calabria perde altri pezzi, arrestato il presidente del consiglio... CheNews.it La Calabria perde altri pezzi, arrestato il presidente del consiglio regionale

Domenico Tallini, esponente di Forza Italia è stato arrestato dopo un'attenta indagine delle forze dell'ordine.

In Calabria politica e sanità sono al collasso simultaneo

Ai domiciliari il presidente del consiglio: ora la regione è senza guida, senza sanità, senza una data per le nuove elezioni dopo la scomparsa di Jole Santelli. E a Roma i sindaci incontrano il govern ...

Domenico Tallini, esponente di Forza Italia è stato arrestato dopo un'attenta indagine delle forze dell'ordine.Ai domiciliari il presidente del consiglio: ora la regione è senza guida, senza sanità, senza una data per le nuove elezioni dopo la scomparsa di Jole Santelli. E a Roma i sindaci incontrano il govern ...