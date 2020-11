L’ Italia ospiterà la Final Four di Nations League (Di giovedì 19 novembre 2020) Grazie al successo ottenuto contro la Bosnia e il conseguente primato nel girone, l’ Italia si guadagna sia l’accesso alla Final Four di Nations League insieme a Belgio, Francia e Spagna, sia il diritto di ospitare l’evento in casa, a Milano e Torino. Quando si gioca la Final Four? La Final Four della Nations League si disputerà a ottobre del 2021 e si terrà a Milano e Torino che ospiteranno le semiFinali il 6 e il 7 ottobre del 2021. Mentre domenica 10 ottobre 2021 saranno disputate la Finale del 3 e 4 posto, e la Finalissima. Rimangono invariate le qualificazioni mondiali con le 10 vincitrici dei gironi che si qualificano direttamente per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020) Grazie al successo ottenuto contro la Bosnia e il conseguente primato nel girone, l’si guadagna sia l’accesso alladiinsieme a Belgio, Francia e Spagna, sia il diritto di ospitare l’evento in casa, a Milano e Torino. Quando si gioca la? Ladellasi disputerà a ottobre del 2021 e si terrà a Milano e Torino che ospiteranno le semii il 6 e il 7 ottobre del 2021. Mentre domenica 10 ottobre 2021 saranno disputate lae del 3 e 4 posto, e laissima. Rimangono invariate le qualificazioni mondiali con le 10 vincitrici dei gironi che si qualificano direttamente per la ...

