Kinigamazi guarito dal Covid | affronterà Magnesi il 27 novembre

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nonostante la pandemia e tutte le difficoltà ad essa legate, l'incontro di boxe dei pesi superpiuma valido per la cintura iridata IBO si terrà in Italia come annunciato nelle scorse settimane. Il ...

Nonostante la pandemia e tutte le difficoltà ad essa legate, l'incontro di boxe dei pesi superpiuma valido per la cintura iridata IBO si terrà in Italia come annunciato nelle scorse settimane.