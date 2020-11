Juventus Women | Boattin | “Nel nostro DNA c’è la vittoria”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ai microfoni diTV è intervenuta Lisa, il terzino dellaha parlato della condizione ottimale che sta avendo la squadra in questo inizio di stagione e mette come obbiettivo il proseguimento in Champions League: “Sapevamo che contro la Fiorentina non sarebbe stato facile, lo scorso anno avevamo perso dei punti e per questo siamo felici delle vittoria. Il gol subito è stato un colpo di sfortuna perché meritavamo di chiudere il primo tempo in vantaggio, ma volevamo vincere e ci siamo riuscite. 600 giorni da imbattute? Significa tanto e anche tanto lavoro. Questo traguardo lo raggiungi tutte insieme, è il significato del lavoro fatto in settimana, giorno dopo giorno e speriamo di continuare. La Coppa Italia è una competizione diversa dal campionato perché non la giochi sempre, ci aspetta una ...