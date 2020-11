Juventus, torna a parlare Khedira: “Sogno la Premier League” (Di giovedì 19 novembre 2020) torna a parlare Sami Khedira, centrocampista della Juventus ormai fuori rosa. Ai microfoni di Sky Germany, ha evitato commenti sui bianconeri, ma ha parlato del campionato in cui vorrebbe giocare: “Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata è diventare parte di un club di Premier League! Ho sempre visto molte gare di Premier da quando ero piccolo ma ora sto seguendo molto di più questo campionato. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020)Sami, centrocampista dellaormai fuori rosa. Ai microfoni di Sky Germany, ha evitato commenti sui bianconeri, ma ha parlato del campionato in cui vorrebbe giocare: “Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore diLeague. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata è diventare parte di un club diLeague! Ho sempre visto molte gare dida quando ero piccolo ma ora sto seguendo molto di più questo campionato. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far ...

