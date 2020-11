Juventus | si svuota l’infermeria | ottime notizie per Pirlo in vista del Cagliari

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 19 novembre 2020)provenienti dal J-Medical per Andreae la suaindel match contro ilprevisto per sabato sera alle 20:45. Dopo i recuperi di de Ligt e Alex Sandro, assenti dai campi di gioco dall’inizio della stagione,dovrebbe riabbracciare altre due importanti pedine per la gara contro i rossoblù. Purtroppo, sicuramente saranno assenti Bonucci, Chiellini e Ramsey, tutti e tre con problemi muscolari piuttosto gravi che li terranno lontani dai campi per diverso tempo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, addio a Khedira: arrivano due italiani? LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Real: colpo francese in? Paulo Dybala, attaccante della ...