Juventus, quanti pericoli per Alaba: PSG in pole (Di giovedì 19 novembre 2020) La Juventus sulle tracce di Alaba, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Ma la concorrenza delle altre big europee è agguerrita Tanta concorrenza per la Juventus nell’assalto a David Alaba, che il prossimo giugno si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco dopo la rottura con la società campione d’Europa per il rinnovo di contratto. Il Real Madrid prepara l’assalto all’austriaco soprattutto in caso di partenza di Sergio Ramos, anche se in vantaggio nella corsa al giocatore ci sarebbe il PSG, pronto a soddisfare le onerose (15 milioni di euro di ingaggio) richieste di Alaba. Nel gruppo delle pretendenti figurano anche le inglesi Manchester City e Chelsea scrive il magazine Kicker. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Lasulle tracce di, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Ma la concorrenza delle altre big europee è agguerrita Tanta concorrenza per lanell’assalto a David, che il prossimo giugno si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco dopo la rottura con la società campione d’Europa per il rinnovo di contratto. Il Real Madrid prepara l’assalto all’austriaco soprattutto in caso di partenza di Sergio Ramos, anche se in vantaggio nella corsa al giocatore ci sarebbe il PSG, pronto a soddisfare le onerose (15 milioni di euro di ingaggio) richieste di. Nel gruppo delle pretendenti figurano anche le inglesi Manchester City e Chelsea scrive il magazine Kicker. Leggi su Calcionews24.com

betfunder : ?? Quanti #goals verranno segnati in #JuventusCagliari? A che minuto? Quali i #marcatori più probabili? @juventusfc… - CObiettivo : @Paolino290681 @realvarriale @Vivo_Azzurro Sai quanti giornalisti e direttori sono della Juventus.. - colpogobbo1897 : Quanti tributi ai grandi del calcio in breve tempo. I 60 anni di Maradona, gli 80 anni di Pele', Padoin che saluta.… - infoitsport : Juventus: quanti problemi per Pirlo contro il Cagliari - Calcio_Casteddu : Sabato #JuventusCagliari. Anche #Pirlo in emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus quanti Juventus: quanti problemi per Pirlo contro il Cagliari Calcio Casteddu Ancelotti è pronto a beffare la Juventus sul mercato, è caccia al super colpo in casa Real

Carlo Ancelotti è pronto a beffare la Juventus sul mercato di gennaio, ma bisogna battere anche la concorrenza dell'Arsenal di Arteta. Fancisco Roman Alarcon, meglio noto come Isco, sarà uno dei pezzi ...

FLASH – Juve, novità per Dybala e Chiesa! Immobile c’è, per Luis Alberto e Smalling…

Arrivano novità importanti in vista della prossima giornata di campionato, questi sono gli aggiornamenti principali dagli allenamenti. Novità che riguardano soprattutto la Juve, ma attenzione anche al ...

Carlo Ancelotti è pronto a beffare la Juventus sul mercato di gennaio, ma bisogna battere anche la concorrenza dell'Arsenal di Arteta. Fancisco Roman Alarcon, meglio noto come Isco, sarà uno dei pezzi ...Arrivano novità importanti in vista della prossima giornata di campionato, questi sono gli aggiornamenti principali dagli allenamenti. Novità che riguardano soprattutto la Juve, ma attenzione anche al ...