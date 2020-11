Juventus, Pirlo sorride: tornano in gruppo Dybala e Chiesa (Di giovedì 19 novembre 2020) Dybala e Chiesa si sono allenati insieme al resto del gruppo nella seduta odierna della Juventus in vista del Cagliari Andrea Pirlo sorride a due giorni dall’anticipo di campionato della Juventus contro il Cagliari. L’allenatore bianconero ritrova Chiesa e Dybala: sia l’ex Fiorentina, che il numero dieci, sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo nella seduta odierna alla Continassa. Il report giornaliero della Juventus: «Nella seduta pomeridiana di oggi al JTC il gruppo, agli ordini di Mister Andrea Pirlo, ha lavorato sulla tecnica e sulle combinazioni. gruppo con cui hanno lavorato, per l’intera seduta, Paulo Dybala e Federico ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)si sono allenati insieme al resto delnella seduta odierna dellain vista del Cagliari Andreaa due giorni dall’anticipo di campionato dellacontro il Cagliari. L’allenatore bianconero ritrova: sia l’ex Fiorentina, che il numero dieci, sono infatti tornati ad allenarsi innella seduta odierna alla Continassa. Il report giornaliero della: «Nella seduta pomeridiana di oggi al JTC il, agli ordini di Mister Andrea, ha lavorato sulla tecnica e sulle combinazioni.con cui hanno lavorato, per l’intera seduta, Pauloe Federico ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Buone notizie per Pirlo: Chiesa e Dybala sono recuperati ?? - Runaway_laputa : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Buone notizie per Pirlo: Chiesa e Dybala sono recuperati ?? - yutomanga : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Buone notizie per Pirlo: Chiesa e Dybala sono recuperati ?? - GorettiGianluca : Buone notizie dall'ultimo allenamento per Pirlo che recupera Federico Chiesa e Paulo Dybala. Entrambi saranno a dis… - Gobba_84 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Buone notizie per Pirlo: Chiesa e Dybala sono recuperati ?? -

Il difensore olandese ha svolto l'allenamento con i compagni e giocherà dal 1' nella sfida contro il Cagliari. Buone notizie per Pirlo: anche Dybala e Chiesa in gruppo ...

Andrea Pirlo può sorridere: la sosta per le Nazionali è volta al termine. Lavorano interamente con il gruppo anche Chiesa e Dybala ...

