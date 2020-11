Juventus | Lippi | “Pirlo è fortunato ma al contempo sfortunato”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Sabato sera lariceverà in casa all’Allianz Stadium il Cagliari di Eusebio Di Francesco, in quella che sarà la prima delle dieci partite da disputare nell’arco di un mese. In circa 30 giorni, Andrea Pirlo dovrà dimostrare che la squadra che sta allestendo è in crescita, in linea con le ultime buone prestazioni offerte dalla Vecchia Signora. Al termine di questo lungo tour de force che si concluderà con la sosta natalizia, si potrà analizzare un quadro della situazione ben più completo e si potrà stabilire con maggior certezza dove potrà arrivare ladel Maestro. Ma i rischi sono sempre dietro l’angolo, in quanto i match, tra campionato e Champions League, incalzeranno e Pirlo avrà a disposizione solamente quattro allenamenti regolari per poter provare le diverse tattiche che avrebbe in mente. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, le ultime sul ...