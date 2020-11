Juventus, Lapo Elkann raccoglie fondi contro il covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) La fondazione Laps di Lapo Elkann è impegnata in una raccolta fondi per aiutare le famiglie italiane colpite dal covid-19. Questa iniziativa è nata in collaborazione con la Figc, per questo Elkann ha parlato in video collegamento su Rai sport insieme al presidente Gabriele Gravina al termine del primo tempo di Bosnia Erzegovina-Italia. “Grazie di cuore innanzitutto a Gravina. È un impegno morale che mi viene dal profondo del cuore. In un momento difficilissimo per l’Italia e per tutto il mondo abbiamo al nostro fianco le nazionali maschile e femminile, motivo di grandissimo orgoglio. La Nazionale è l’emblema più importante per l’Italia, che unita e compatta può vincere, e vincerà questa pandemia”. Le parole di Lapo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) La fondazione Laps diè impegnata in una raccoltaper aiutare le famiglie italiane colpite dal-19. Questa iniziativa è nata in collaborazione con la Figc, per questoha parlato in video collegamento su Rai sport insieme al presidente Gabriele Gravina al termine del primo tempo di Bosnia Erzegovina-Italia. “Grazie di cuore innanzitutto a Gravina. È un impegno morale che mi viene dal profondo del cuore. In un momento difficilissimo per l’Italia e per tutto il mondo abbiamo al nostro fianco le nazionali maschile e femminile, motivo di grandissimo orgoglio. La Nazionale è l’emblema più importante per l’Italia, che unita e compatta può vincere, e vincerà questa pandemia”. Le parole di. SportFace.

