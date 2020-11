Juventus, Khedira apre all’addio: “Premier League? E’ il mio sogno” (Di giovedì 19 novembre 2020) Khedira, fuori dal progetto della Juventus, continua a meditare l’addio al club bianconero. Crescono le possibilità per un suo futuro in Premier League. Fuori dal progetto bianconero e aria d’addio imminente. Sami Khedira, dopo la mancata cessione nella scorsa sessione di calciomercato estiva, potrebbe salutare Torino già nelle prossime settimane. Un addio ormai scontato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 novembre 2020), fuori dal progetto della, continua a meditare l’addio al club bianconero. Crescono le possibilità per un suo futuro in Premier. Fuori dal progetto bianconero e aria d’addio imminente. Sami, dopo la mancata cessione nella scorsa sessione di calciomercato estiva, potrebbe salutare Torino già nelle prossime settimane. Un addio ormai scontato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

