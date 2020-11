Juventus | insidia Cagliari | solo la Roma meglio nelle ultime quattro partite

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la sosta delle nazionali, sabato sera lascenderà nuovamente in campo, questa volta contro il. Dalla ripresa dalla Serie A fino al termine di dicembre, sarà un mese molto faticoso per le squadre impegnatecompetizioni europee; tra la Champions League (o l’Europa League), Serie A e Coppa Italia molte squadre saranno costrette a giocare praticamente ogni partita a distanza di pochi, pochissimi giorni. Questo faticoso mese che attende i bianconeri sarà una grande prova per Andrea Pirlo, il neotecnico della ‘Vecchia Signora’ viene da un sanguinoso pareggio contro la Lazio e la sua Juve si trova attualmente al quinto posto in campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE:, brutte notizie per Pirlo: Rabiot non ...