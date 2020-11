Juventus, De Ligt torna a disposizione: “Ready” (FOTO) (Di giovedì 19 novembre 2020) Matthijs De Ligt è pronto al rientro dopo il lungo infortunio per via dell’operazione alla quale si è sottoposto ad agosto. Il centrale olandese può aiutare la Juventus a mettere a posto una difesa apparsa troppo fragile per provare a recuperare subito il terreno perso in classifica. Il difensore bianconero ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto un semplice “Ready”, vale a dire “Sono pronto”, già probabilmente a cominciare dalla sfida di sabato contro il Cagliari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthijs de Ligt (@mdeLigt ) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Matthijs Deè pronto al rientro dopo il lungo infortunio per via dell’operazione alla quale si è sottoposto ad agosto. Il centrale olandese può aiutare laa mettere a posto una difesa apparsa troppo fragile per provare a recuperare subito il terreno perso in classifica. Il difensore bianconero ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto un semplice, vale a dire “Sono pronto”, già probabilmente a cominciare dalla sfida di sabato contro il Cagliari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthijs de(@mde) SportFace.

romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - forumJuventus : #JuveCagliari, sabato ore 20,45. GdS: 'Pirlo si ritrova ancora in una strana emergenza, con le scelte in difesa obb… - romeoagresti : #Juventus: #Chiesa non preoccupa, #AlexSandro e #DeLigt saranno disponibili per il Cagliari. #Ramsey si prova a rec… - sportface2016 : #Juventus, #DeLigt torna a disposizione: 'Ready', la foto - misorecordsuk : Infermeria Juve: Dybala e Chiesa ok, De Ligt pronto #Juve #Juventus -