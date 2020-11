Juventus, De Ligt recuperato: la situazione in vista del Cagliari (Di giovedì 19 novembre 2020) La Juventus ha recuperato Matthijs de Ligt e contro il Cagliari potrebbe scendere in campo Da qui a Natale la Juventus è attesa da dieci partite, tutte ravvicinate tra loro. I bianconeri, per il tour de force, potranno fare affidamento anche su Matthijs de Ligt, tornato dopo l’operazione alla spalla. Il difensore è pronto a mettersi a disposizione di Pirlo: sarà l’uomo in più della difesa, a partire da sabato con il Cagliari. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il difensore potrebbe partire addirittura titolare viste le assenze di Bonucci e Chiellini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) LahaMatthijs dee contro ilpotrebbe scendere in campo Da qui a Natale laè attesa da dieci partite, tutte ravvicinate tra loro. I bianconeri, per il tour de force, potranno fare affidamento anche su Matthijs de, tornato dopo l’operazione alla spalla. Il difensore è pronto a mettersi a disposizione di Pirlo: sarà l’uomo in più della difesa, a partire da sabato con il. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il difensore potrebbe partire addirittura titolare viste le assenze di Bonucci e Chiellini. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - romeoagresti : #Juventus: #Chiesa non preoccupa, #AlexSandro e #DeLigt saranno disponibili per il Cagliari. #Ramsey si prova a rec… - Dalla_SerieA : Juve-Cagliari, sarà una difesa inedita: la mossa di Pirlo - - yoshi5477 : RT @forumJuventus: #JuveCagliari, sabato ore 20,45. GdS: 'Pirlo si ritrova ancora in una strana emergenza, con le scelte in difesa obbligat… - misorecordsuk : Juventus: contro il Cagliari dopo 3 mesi rientra De Ligt #Juve #Juventus -