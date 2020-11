Juventus, Buffon ricorda l’esordio in Serie A: “Facciamo un tuffo nel passato insieme” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, attraverso i propri canali social, ha voluto ricordare il suo esordio nel campionato di Serie A venticinque anni dopo quel famoso Parma-Milan, in cui scese in campo da titolare a soli 17 anni: “Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non e’ mica finita…??). Facciamo un tuffo nel passato insieme…”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Il portiere della, Gianluigi, attraverso i propri canali social, ha volutore il suo esordio nel campionato diA venticinque anni dopo quel famoso Parma-Milan, in cui scese in campo da titolare a soli 17 anni: “Quando ho debuttato inA, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non e’ mica finita…??). Facciamo unnelinsieme…”. SportFace.

btsportfootball : 1996-1999: Gianluigi Buffon, Lilian Thuram and Enrico Chiesa are teammates at Parma. 2018: Buffon plays against Th… - tuttosport : #Buffon e l'esordio in #SerieA: 'Mondo diverso 25 anni fa...' - sportface2016 : #Juventus, #Buffon ricorda l'esordio in #SerieA - l3gend_ash : RT @btsportfootball: 1996-1999: Gianluigi Buffon, Lilian Thuram and Enrico Chiesa are teammates at Parma. 2018: Buffon plays against Thura… - msarosh : RT @btsportfootball: 1996-1999: Gianluigi Buffon, Lilian Thuram and Enrico Chiesa are teammates at Parma. 2018: Buffon plays against Thura… -

