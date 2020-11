Juventus, All-in per Alaba: l’offerta di Paratici per il big del Bayern Monaco (Di venerdì 20 novembre 2020) La Juventus punta un big del Bayern Monaco.David Alaba, terzino austriaco del club bavarese, ha il contratto in scadenza nel 2021, senza ancora aver trovato l'accordo per il rinnovo. L'esterno di difesa molto abile nelle propensioni offensive chiede, senza mezzi termini, un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione, cifra che il Bayern Monaco non avrebbe intenzione di sborsare. Il classe 1992, dunque, potrebbe ritrovarsi sul mercato già nella sessione invernale: la Juventus avrebbe già parlato con l’entourage del calciatore, senza però trovare un accordo. Alaba, inoltre, sarebbe nel mirino anche di diversi top club europei, come Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. Proprio i parigini, secondo Tuttojuve.com, sarebbero in vantaggio sulle ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Lapunta un big del.David, terzino austriaco del club bavarese, ha il contratto in scadenza nel 2021, senza ancora aver trovato l'accordo per il rinnovo. L'esterno di difesa molto abile nelle propensioni offensive chiede, senza mezzi termini, un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione, cifra che ilnon avrebbe intenzione di sborsare. Il classe 1992, dunque, potrebbe ritrovarsi sul mercato già nella sessione invernale: laavrebbe già parlato con l’entourage del calciatore, senza però trovare un accordo., inoltre, sarebbe nel mirino anche di diversi top club europei, come Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. Proprio i parigini, secondo Tuttojuve.com, sarebbero in vantaggio sulle ...

