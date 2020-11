Judo, Odette Giuffrida in finale agli Europei 2020! Prima medaglia in carriera, è caccia ad un oro storico! (Di giovedì 19 novembre 2020) Odette Giuffrida vola in finale nella categoria -52 kg agli Europei di Judo 2020 a Praga (Repubblica Ceca) ed oggi pomeriggio proverà a conquistare un oro storico, che al Bel Paese manca da ben 12 anni, quando Ylenia Scapin, attuale allenatrice della Nazionale, si impose tra i -70 kg. In ogni caso, la romana ha già sfatato un tabù: dopo ben tre quinti posti, oggi è già sicura di aver conseguito il primo alloro in carriera in una rassegna continentale, che va ad aggiungersi all’argento olimpico di Rio 2016. La portacolori del Bel Paese, che non combatteva dal Grand Slam di Parigi dello scorso mese di febbraio (giunse seconda), ha sconfitto in semifinale la spagnola Estrella Lopez Sheriff, autentica rivelazione del tabellone odierno. La classe 1994, dopo ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)vola innella categoria -52 kgdi2020 a Praga (Repubblica Ceca) ed oggi pomeriggio proverà a conquistare un oro storico, che al Bel Paese manca da ben 12 anni, quando Ylenia Scapin, attuale allenatrice della Nazionale, si impose tra i -70 kg. In ogni caso, la romana ha già sfatato un tabù: dopo ben tre quinti posti, oggi è già sicura di aver conseguito il primo alloro inin una rassegna continentale, che va ad aggiungersi all’argento olimpico di Rio 2016. La portacolori del Bel Paese, che non combatteva dal Grand Slam di Parigi dello scorso mese di febbraio (giunse seconda), ha sconfitto in semila spagnola Estrella Lopez Sheriff, autentica rivelazione del tabellone odierno. La classe 1994, dopo ...

