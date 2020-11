Judo, Odette Giuffrida IMPERATRICE D’EUROPA! Oro storico, l’Italia trionfa dopo 12 anni! (Di giovedì 19 novembre 2020) Odette Giuffrida scrive una pagina di storia indelebile per il Judo italiano. Nel corso degli Europei di Praga (Repubblica Ceca) la romana arpiona la medaglia d’oro nella categoria -52 kg, superando nell’atto conclusivo la veterana rumena Andreea Chitu. E’ il primo titolo in carriera per la classe 1994, che prima di oggi non era mai salita sul podio continentale. Per l’Italia si tratta inoltre di una apoteosi storica, attesa per dodici, lunghissimi anni. L’ultima a trionfare fu Ylenia Scapin nel 2008, all’epoca nella categoria -70 kg: da notare che l’altoatesina figura oggi nello staff tecnico della selezione tricolore. Giuffrida, a causa della lunga inattività dovuta alla pandemia, non combatteva in campo internazionale dallo scorso 8 febbraio, quando giunse seconda nel prestigioso ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)scrive una pagina di storia indelebile per ilitaliano. Nel corso degli Europei di Praga (Repubblica Ceca) la romana arpiona la medaglia d’oro nella categoria -52 kg, superando nell’atto conclusivo la veterana rumena Andreea Chitu. E’ il primo titolo in carriera per la classe 1994, che prima di oggi non era mai salita sul podio continentale. Persi tratta inoltre di una apoteosi storica, attesa per dodici, lunghissimi anni. L’ultima are fu Ylenia Scapin nel 2008, all’epoca nella categoria -70 kg: da notare che l’altoatesina figura oggi nello staff tecnico della selezione tricolore., a causa della lunga inattività dovuta alla pandemia, non combatteva in campo internazionale dallo scorso 8 febbraio, quando giunse seconda nel prestigioso ...

Splendida medaglia d’oro per Odette Giuffrida agli Europei di judo nella categoria 52 kg. Nel corso della rassegna europea che si sta disputando a Praga, in Repubblica Ceca, la ventiseienne romana ha ...

LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: Odette Giuffrida in finale per l’oro! Lombardi fuori al primo turno, 7° Pantano

13.55 Pantano resta comunque in corsa per il bronzo e attende ai recuperi il perdente del match tra Abuladze e Verstraeten. 13.53 Garrigos mette a segno il waza-ari decisivo a 3? dalla fine, poi prose ...

