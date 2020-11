Judo | Odette Giuffrida | “Ce l’ho fatta | Campionessa d’Europa | sapevo che sarebbe successo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020)si è laureatae ha fatto risuonare l’Inno di Mameli alla O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), dove oggi sono incominciati gli Europei 2020 di. L’azzurra, punto di riferimento tra le -52 kg, si è resa protagonista di un’autentica cavalcata, giganteggiando in lungo e in largo contro tutte le avversarie che si è trovata davanti a sè nel corso di una giornata trionfale. La nostra portacolori, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio in una rassegna continentale dopo dodici anni: era dal trionfo di Ylenia Scapin nel 2008 che un’italiana non si metteva al collo la medaglia d’oro. La 26enne romana aveva esordito contro la polacca Karolina Pienkowska (battuta per ippon), poi aveva avuto la meglio sulla svizzera Fabienne ...