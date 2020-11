Judo, Odette Giuffrida approda in semifinale agli Europei 2020 di Praga (Di giovedì 19 novembre 2020) Odette Giuffrida approda in semifinale agli Europei 2020 di Judo in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). La romana, in gara nella categoria -52 kg, si è imposta ai quarti di finale sulla svizzera Fabienne Kocher al termine di una vera e propria battaglia, conclusasi dopo ben 2’30” di golden score. La n.4 del ranking mondiale, già argento alle Olimpiadi di Rio 2016, iniziava con il piglio giusto la contesa, aggredendo l’avversaria e provando a non concederle il respiro. L’elvetica, n.20 della classifica internazionale, subiva uno shido dopo 1’22”. L’azzurra, tuttavia, non riusciva a piazzare alcuna proiezione vincente ed il match si prolungava ai supplementari. Il golden score iniziava con uno shido inflitto ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)indiin corso di svolgimento a(Repubblica Ceca). La romana, in gara nella categoria -52 kg, si è imposta ai quarti di finale sulla svizzera Fabienne Kocher al termine di una vera e propria batta, conclusasi dopo ben 2’30” di golden score. La n.4 del ranking mondiale, già argento alle Olimpiadi di Rio 2016, iniziava con il piglio giusto la contesa, aggredendo l’avversaria e provando a non concederle il respiro. L’elvetica, n.20 della classifica internazionale, subiva uno shido dopo 1’22”. L’azzurra, tuttavia, non riusciva a piazzare alcuna proiezione vincente ed il match si prolungava ai supplementari. Il golden score iniziava con uno shido inflitto ...

Una splendida Odette Giuffrida ha fatto il suo esordio alla grande negli Europei 2020 di judo di scena a Praga (Repubblica Ceca). L'azzurra, al via dal secondo turno (n.4 del ranking) nella categoria ...

