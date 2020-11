Judo | Manuel Lombardo squalificato agli Europei 2020! La causa e cosa è successo

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) Si apre con una doccia ghiacciata il Campionato Europeo Senior 2020 diper l’Italia, che perde subito per strada una delle punte di diamante della spedizione tricolore a Praga., n.1 del ranking mondiale e grande favorito per la meda d’oro nella categoria fino a 66 kg, è stato eliminato al primo turno dall’azero Orkhan Safarov ed è uscito di conseguenza dalla corsa per il podio. Il 21enne torinese è statoa 46? dal termine dei regolamentari per una presa illegale quando si trovava in una situazione di punteggio in perfetta parità con uno shido per parte. Il prodotto dell’Akiyama di Settimo Torinese, reduce da quasi un anno di stop dalle competizioni internazionali (l’ultima gara risale al 12 dicembre 2019 con il trionfo al Masters di Qingdao), ha dettato i ritmi del ...