Judo | il palmares di Odette Giuffrida | l’oro europeo dopo l’argento olimpico! E nei Grand Slam…

(Di giovedì 19 novembre 2020)ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2020 di, incominciati oggi sul tatami di Praga (Repubblica Ceca). La romana si è resa protagonista di una superlativa cavalcata e ha conquistato il suo primo titolo continentale in carriera a livello senior, a quattro anni di distanza dal meraviglioso argento che si era messo al collo alle Olimpiadi di Rio 2016. La nostra portacolori è stata encomiabile, ha sfoggiato tutto il suo talento e ha ampiamente meritato questo trofeo, riuscendo a fare risuonare l’Inno di Mameli a dodici anni di distanza dal sigillo di Ylenia Scapin. La nostra esponente dei -52 kg ha così aggiunto una medaglia di lusso nel suo prestigiosoe ha 26 anni ha tutte le carte in regola per ottenere altri risultati di assoluto prestigio, a partire dalle prossime Olimpiadi di Tokyo. ...