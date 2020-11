Judo, Europei 2020: Silvia Pellitteri lotta ma perde al Golden Score nei -57 kg con la serba Rogic (Di giovedì 19 novembre 2020) Si conclude con una sconfitta a testa alta il debutto assoluto di Silvia Pellitteri in un Campionato Europeo Senior di Judo. La giovane Judoka astigiana, medaglia d’argento continentale juniores nel 2019, ha onorato la sua convocazione con un bell’incontro di primo turno disputato contro la veterana serba Jovana Rogic (n.30 del ranking mondiale) in cui è stato il Golden Score a decidere la contesa. Rogic affronterà adesso la temibile tedesca Theresa Stoll agli ottavi di finale con il ruolo di sfavorita. Combattimento davvero molto equilibrato fin dalle prime battute, con entrambe le atlete sanzionate per passività prima della metà dei regolamentari. Pellitteri sale di colpi col passare dei minuti e si porta in ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Si conclude con una sconfitta a testa alta il debutto assoluto diin un Campionato Europeo Senior di. La giovaneka astigiana, medaglia d’argento continentale juniores nel 2019, ha onorato la sua convocazione con un bell’incontro di primo turno disputato contro la veteranaJovana(n.30 del ranking mondiale) in cui è stato ila decidere la contesa.affronterà adesso la temibile tedesca Theresa Stoll agli ottavi di finale con il ruolo di sfavorita. Combattimento davvero molto equilibrato fin dalle prime battute, con entrambe le atlete sanzionate per passività prima della metà dei regolamentari.sale di colpi col passare dei minuti e si porta in ...

OA_Sport : Judo, Europei 2020: Francesca Giorda supera al primo turno la turca Senturk per ippon, subito out Milani - zazoomblog : Judo Manuel Lombardo squalificato agli Europei 2020! La causa e cosa è successo - #Manuel #Lombardo #squalificato… - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Angelo Pantano agli ottavi di finale nei -60 kg, sconfitto Biagio D’Angelo - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: eliminato a sorpresa Manuel Lombardo - #Europei #DIRETTA: #eliminato… - OA_Sport : LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: si comincia subito con Manuel Lombardo! -