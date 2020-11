Judo, Europei 2020: prima giornata ad alta tensione per l’Italia. Lombardo e Giuffrida a caccia dell’oro! (Di giovedì 19 novembre 2020) prima giornata di fuoco per l’Italia ai Campionati Europei Senior 2020 di Judo, in programma fino a sabato 21 novembre sui tatami della O2 Arena di Praga. Quest’oggi la selezione tricolore si gioca subito le due carte da medaglia più concrete e solide dell’intera manifestazione, con Manuel Lombardo e Odette Giuffrida accreditati della prima testa di serie rispettivamente nei -66 e -52 kg. Entrambi gli azzurri partono con le credenziali necessarie per poter arrivare fino in fondo, tuttavia le incognite non mancano ed il cammino per raggiungere la finale di oggi pomeriggio (Final Block dalle ore 16 con diretta tv su Sky Sport Collection) si profila ricco di insidie. Per Lombardo si tratterà della prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)di fuoco perai CampionatiSeniordi, in programma fino a sabato 21 novembre sui tatami della O2 Arena di Praga. Quest’oggi la selezione tricolore si gioca subito le due carte da medaglia più concrete e solide dell’intera manifestazione, con Manuele Odetteaccreditati dellatesta di serie rispettivamente nei -66 e -52 kg. Entrambi gli azzurri partono con le credenziali necessarie per poter arrivare fino in fondo, tuttavia le incognite non mancano ed il cammino per raggiungere la finale di oggi pomeriggio (Final Block dalle ore 16 con diretta tv su Sky Sport Collection) si profila ricco di insidie. Persi tratterà della...

Prima giornata di fuoco per l’Italia ai Campionati Europei Senior 2020 di judo, in programma fino a sabato 21 novembre sui tatami della O2 Arena di Praga. Quest’oggi la selezione tricolore si gioca ...

LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: l’Italia cala subito gli assi Odette Giuffrida e Manuel Lombardo!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in programma alla O2 Arena di Praga fino a sabato 21 novembre.

