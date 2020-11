Judo, Europei 2020 oggi: orari, tv, programma, italiani in gara 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Finalmente si comincia! oggi, giovedì 19 novembre, è in programma la prima giornata ufficiale di gara del Campionato Europeo Senior 2020 di Judo, competizione valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. La O2 Arena di Praga sarà teatro di un day-1 estremamente importante in chiave azzurra, con sette atleti italiani impegnati a partire dalle ore 10.00 in cinque categorie di peso. In campo maschile Angelo Pantano e Biagio D’Angelo faranno il loro debutto in un Europeo Senior nei -60 kg, mentre Manuel Lombardo andrà a caccia della medaglia d’oro nei -66 kg. Tra le donne vedremo invece all’opera Francesca Giorda e Francesca Milani nei -48, Odette Giuffrida nei -52 e l’esordiente Silvia Pellitteri nei -57 kg. Il Final Block odierno (dalle ore ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Finalmente si comincia!, giovedì 19, è inla prima giornata ufficiale didel Campionato Europeo Seniordi, competizione valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. La O2 Arena di Praga sarà teatro di un day-1 estremamente importante in chiave azzurra, con sette atletiimpegnati a partire dalle ore 10.00 in cinque categorie di peso. In campo maschile Angelo Pantano e Biagio D’Angelo faranno il loro debutto in un Europeo Senior nei -60 kg, mentre Manuel Lombardo andrà a caccia della medaglia d’oro nei -66 kg. Tra le donne vedremo invece all’opera Francesca Giorda e Francesca Milani nei -48, Odette Giuffrida nei -52 e l’esordiente Silvia Pellitteri nei -57 kg. Il Final Block odierno (dalle ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Judo Europei Europei a Praga, 16 azzurri in gara. E c'è anche Basile: "Testa al 110%, il fisico..." La Gazzetta dello Sport Europei di Judo a Praga: tra i 16 azzurri anche il piemontese Fabio Basile, guarito

Da domani 19 a domenica 22 novembre si terranno a Praga i Campionati Europei Senior. Tra i sedici azzurri c’è il piemontese Fabio Basile ...

Svizzera ambiziosa agli Europei di Praga

Tschopp, Kocher e Stump puntano a un posto sul podio, ma anche a conquistare preziosi punti nelle qualificazioni per i Giochi di Tokyo ...

