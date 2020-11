Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida, una luce d’oro dopo il buio per il Covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) “Ciao a tutti. Dunque da dove iniziare? Che dire? Inizio condividendo l’orgoglio di far parte della mia squadra. Una squadra che dà sempre il massimo in ogni singolo allenamento. Una squadra unita. Una squadra che come sempre era pronta a tutto e tutti. Ci siamo allenati duramente, abbiamo stretto i denti nei momenti più duri. Eravamo carichi anzi carichissimi. Pronti per ripartire. Con due tamponi negativi e tanta voglia di fare bene siamo partiti ieri per Budapest per il primo grand slam dopo 8 mesi. Al nostro arrivo siamo stati sottoposti al nostro terzo tampone (tutti a distanza di 48 ore) e 4 di noi sono risultati positivi. Alla notizia siamo rimasti tutti sotto shock. Increduli. dopo un po’ di tempo ci è arrivata la comunicazione ufficiale che tutta la squadra sarebbe stata squalificata dalla gara. Quello che ho provato è difficile da spiegare. ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) “Ciao a tutti. Dunque da dove iniziare? Che dire? Inizio condividendo l’orgoglio di far parte della mia squadra. Una squadra che dà sempre il massimo in ogni singolo allenamento. Una squadra unita. Una squadra che come sempre era pronta a tutto e tutti. Ci siamo allenati duramente, abbiamo stretto i denti nei momenti più duri. Eravamo carichi anzi carichissimi. Pronti per ripartire. Con due tamponi negativi e tanta voglia di fare bene siamo partiti ieri per Budapest per il primo grand slam8 mesi. Al nostro arrivo siamo stati sottoposti al nostro terzo tampone (tutti a distanza di 48 ore) e 4 di noi sono risultati positivi. Alla notizia siamo rimasti tutti sotto shock. Increduli.un po’ di tempo ci è arrivata la comunicazione ufficiale che tutta la squadra sarebbe stata squalificata dalla gara. Quello che ho provato è difficile da spiegare. ...

SkySport : ULTIM’ORA JUDO ? Europei, 52 kg: ORO PER ODETTE GIUFFRIDA. Battuta in finale la rumena Chitu ? #SkySport #Judo… - SkySport : Judo, Odette Giuffrida vince l'oro all'Europeo 2020 di Praga - sulsitodisimone : Odette Giuffrida è oro agli Europei di Judo - fabrimoon : RT @SkySport: Judo, Odette Giuffrida vince l'oro all'Europeo 2020 di Praga - fighteritaliani : RT @SkySport: ULTIM’ORA JUDO ? Europei, 52 kg: ORO PER ODETTE GIUFFRIDA. Battuta in finale la rumena Chitu ? #SkySport #Judo #Odette #Odett… -