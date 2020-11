Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida sul tetto d’Europa! Vincono a sorpresa anche Boukli, Karakas e Safarov (Di giovedì 19 novembre 2020) Odette Giuffrida compie l’impresa e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio agli Europei di Judo dopo 12 anni di attesa. Una medaglia d’oro strameritata per la 26enne romana, che si sblocca finalmente dopo tre quinti posti con la sua prima medaglia continentale a livello senior. La vice-campionessa olimpica di Rio 2016, al termine di un bellissimo percorso, si è imposta in finale sulla rumena Andreea Chitu (due volte oro europeo) per waza-ari confermandosi la punta di diamante del movimento Judoistico azzurro femminile. La selezione tricolore chiude quindi il day-1 dell’Europeo di Praga in terza posizione nel medagliere provvisorio a pari merito con Ungheria e Azerbaigian. Il Final Block odierno si era però aperto con gli ultimi incontri della categoria fino a 48 kg, in cui la 21enne francese ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)compie l’impresa e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio aglididopo 12 anni di attesa. Una medaglia d’oro strameritata per la 26enne romana, che si sblocca finalmente dopo tre quinti posti con la sua prima medaglia continentale a livello senior. La vice-campionessa olimpica di Rio 2016, al termine di un bellissimo percorso, si è imposta in finale sulla rumena Andreea Chitu (due volte oro europeo) per waza-ari confermandosi la punta di diamante del movimentoistico azzurro femminile. La selezione tricolore chiude quindi il day-1 dell’Europeo di Praga in terza posizione nel medagliere provvisorio a pari merito con Ungheria e Azerbaigian. Il Final Block odierno si era però aperto con gli ultimi incontri della categoria fino a 48 kg, in cui la 21enne francese ...

