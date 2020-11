Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida si conferma una solida realtà, Lombardo perde una grande chance (Di giovedì 19 novembre 2020) Odette Giuffrida ha vinto la medaglia d’oro nei -52 kg ai Campionati Europei Senior 2020 di Judo. Un risultato sensazionale ma non sorprendente, alla luce del fantastico ruolino di marcia intrapreso dalla 26enne romana nelle ultime due stagioni tra Grand Prix e Grand Slam. Da Abu Dhabi 2018 (dove trionfò battendo Kelmendi) in poi, l’atleta dell’Esercito è sempre arrivata al Final Block (quindi nel peggiore dei casi quinta) tranne in occasione del Mondiale 2019, in cui si è fermata agli ottavi di finale cedendo il passo alla russa Natalia Kuziutina. Una costanza di rendimento impressionante, ma fino ad oggi (dopo l’operazione alla spalla) era sempre mancato qualcosa proprio nei grandi eventi per andare a medaglia. Quest’oggi Odette è stata maestosa, disputando una gara praticamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)ha vinto la medaglia d’oro nei -52 kg ai CampionatiSeniordi. Un risultato sensazionale ma non sorprendente, alla luce del fantastico ruolino di marcia intrapreso dalla 26enne romana nelle ultime due stagioni tra Grand Prix e Grand Slam. Da Abu Dhabi 2018 (dove trionfò battendo Kelmendi) in poi, l’atleta dell’Esercito è sempre arrivata al Final Block (quindi nel peggiore dei casi quinta) tranne in occasione del Mondiale 2019, in cui si è fermata agli ottavi di finale cedendo il passo alla russa Natalia Kuziutina. Una costanza di rendimento impressionante, ma fino ad oggi (dopo l’operazione alla spalla) era sempre mancato qualcosa proprio nei grandi eventi per andare a medaglia. Quest’oggiè stata maestosa, disputando una gara praticamente ...

