Judo, Europei 2020: Giuffrida va in finale per l’oro, Lombardo squalificato. Passo avanti di Giorda in ottica Tokyo 2021 (Di giovedì 19 novembre 2020) Le eliminatorie della prima giornata dei Campionati Europei Senior 2020 di Judo sono andate in archivio con la Nazionale italiana che è già certa di portare a casa la prima medaglia della manifestazione. Odette Giuffrida, n.1 del seeding nella categoria fino a 52 kg, ha infatti raggiunto la finalissima e nel pomeriggio sfiderà la rumena Andreea Chitu per provare a vincere la prima medaglia d’oro azzurra in un Europeo Senior dopo un digiuno lungo ben 12 anni (Ylenia Scapin trionfò a Lisbona nel 2008). Grande delusione invece per Manuel Lombardo, n.1 al mondo e favorito indiscusso dei -66 kg, uscito di scena al primo turno per squalifica. Mattinata molto importante in ottica pass olimpico nella categoria fino a 48 kg, con Francesca Giorda che si è aggiudicata per ippon ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Le eliminatorie della prima giornata dei CampionatiSeniordisono andate in archivio con la Nazionale italiana che è già certa di portare a casa la prima medaglia della manifestazione. Odette, n.1 del seeding nella categoria fino a 52 kg, ha infatti raggiunto la finalissima e nel pomeriggio sfiderà la rumena Andreea Chitu per provare a vincere la prima medaglia d’oro azzurra in un Europeo Senior dopo un digiuno lungo ben 12 anni (Ylenia Scapin trionfò a Lisbona nel 2008). Grande delusione invece per Manuel, n.1 al mondo e favorito indiscusso dei -66 kg, uscito di scena al primo turno per squalifica. Mattinata molto importante inpass olimpico nella categoria fino a 48 kg, con Francescache si è aggiudicata per ippon ...

Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, giovedì 19 novembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...

TORINO. Cinque judoka torinesi pronti a conquistare Praga. Da oggi a sabato sono in programma gli Europei sul tatami ceco, con una folta rappresentanza subalpina all’interno della delegazione azzurra, ...

