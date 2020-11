Judo, Europei 2020: Francesca Giorda supera al primo turno la turca Senturk per ippon, subito out Milani (Di giovedì 19 novembre 2020) Vittoria fondamentale in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2021 per Francesca Giorda, che supera brillantemente il primo turno al Campionato Europeo Senior 2020 di Judo in programma alla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. L’azzurra, a caccia di punti pesantissimi per avvicinare il pass a cinque cerchi nella categoria fino a 48 kg, ha sconfitto all’esordio la turca Gulkader Senturk in un vero e proprio scontro diretto in chiave olimpica. La nativa di Moncalieri classe 1996 ha sorpreso la rivale dopo appena 13? di incontro con una proiezione improvvisa e si è aggiudicata il match per ippon. Agli ottavi dovrà vedersela con la francese Melanie Clement, seconda testa di serie del tabellone. Brutta sconfitta invece ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Vittoria fondamentale in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2021 per, chebrillantemente ilal Campionato Europeo Seniordiin programma alla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca. L’azzurra, a caccia di punti pesantissimi per avvicinare il pass a cinque cerchi nella categoria fino a 48 kg, ha sconfitto all’esordio laGulkaderin un vero e proprio scontro diretto in chiave olimpica. La nativa di Moncalieri classe 1996 ha sorpreso la rivale dopo appena 13? di incontro con una proiezione improvvisa e si è aggiudicata il match per. Agli ottavi dovrà vedersela con la francese Melanie Clement, seconda testa di serie del tabellone. Brutta sconfitta invece ...

OA_Sport : Judo, Europei 2020: Francesca Giorda supera al primo turno la turca Senturk per ippon, subito out Milani - zazoomblog : Judo Manuel Lombardo squalificato agli Europei 2020! La causa e cosa è successo - #Manuel #Lombardo #squalificato… - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Angelo Pantano agli ottavi di finale nei -60 kg, sconfitto Biagio D’Angelo - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: eliminato a sorpresa Manuel Lombardo - #Europei #DIRETTA: #eliminato… - OA_Sport : LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: si comincia subito con Manuel Lombardo! -