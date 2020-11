Judo, Europei 2020: Francesca Giorda eliminata negli ottavi di finale dei -48 kg. Vince la francese Clement (Di giovedì 19 novembre 2020) Si ferma agli ottavi di finale il percorso negli Europei 2020 di Judo di Francesca Giorda. Sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), l’azzurra, dopo aver superato brillantemente il primo turno nella categoria dei -48 kg battendo la turca Gulkader Senturk, si è dovuta arrendere contro la francese Melanie Clement, seconda testa di serie del tabellone e quinta nel ranking mondiale. Una sfida nella quale Giorda ha sofferto l’aggressività della rivale e il primo shido ricevuto per passività è stato un segnale inequivocabile. Poco dopo, infatti, è arrivato il waza-ari, con la transalpina che ha cercato di proseguire l’azione a terra senza successo. Clement viene sanzionata con ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Si ferma aglidiil percorsodidi. Sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), l’azzurra, dopo aver superato brillantemente il primo turno nella categoria dei -48 kg battendo la turca Gulkader Senturk, si è dovuta arrendere contro laMelanie, seconda testa di serie del tabellone e quinta nel ranking mondiale. Una sfida nella qualeha sofferto l’aggressività della rivale e il primo shido ricevuto per passività è stato un segnale inequivocabile. Poco dopo, infatti, è arrivato il waza-ari, con la transalpina che ha cercato di proseguire l’azione a terra senza successo.viene sanzionata con ...

Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida super! Quarti di finale in scioltezza nei -52 kg

Una splendida Odette Giuffrida ha fatto il suo esordio alla grande negli Europei 2020 di judo di scena a Praga (Repubblica Ceca). L'azzurra, al via dal secondo turno (n.4 del ranking) nella categoria ...

