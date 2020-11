Judo, Europei 2020: Angelo Pantano sconfitto da Verstraeten nei ripescaggi. Settima posto a Praga (Di giovedì 19 novembre 2020) Angelo Pantano ha concluso al settimo posto il proprio percorso negli Europei 2020 di Judo. Il tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca) ha riservato comunque buoni riscontri al Judoka italiano, esordiente in una manifestazione seniores di questo genere. L’azzurro, classe 1997, è stato autore di un’ottima prestazione, battendo nella propria pool il greco Christos Ploumpis e il n.19 del mondo Luka Mkheide, in buona forma in questo periodo ricordando il terzo posto nel recente Grand Slam a Budapest. Nei quarti di finale Pantano si è dovuto arrendere allo spagnolo Francisco Garrigós, campione d’Europa e mondiale junior nel 2014, n.6 del ranking e secondo nel Masters di Qingdao l’anno scorso, nonché terzo nel Gran ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)ha concluso al settimoil proprio percorso neglidi. Il tatami della O2 Arena di(Repubblica Ceca) ha riservato comunque buoni riscontri alka italiano, esordiente in una manifestazione seniores di questo genere. L’azzurro, classe 1997, è stato autore di un’ottima prestazione, battendo nella propria pool il greco Christos Ploumpis e il n.19 del mondo Luka Mkheide, in buona forma in questo periodo ricordando il terzonel recente Grand Slam a Budapest. Nei quarti di finalesi è dovuto arrendere allo spagnolo Francisco Garrigós, campione d’Europa e mondiale junior nel 2014, n.6 del ranking e secondo nel Masters di Qingdao l’anno scorso, nonché terzo nel Gran ...

