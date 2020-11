Judo | Europei 2020 | Angelo Pantano agli ottavi di finale nei -60 kg | sconfitto Biagio D’Angelo

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) Primo giorno di match sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca) per i campionatidi. Una competizione assai importante che metterà in palio punti pesantissimi per il ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2021. Ebbene, il tatami ceco, nella categoria dei -60 kg maschili, ha riservato luci ed ombre per i colori azzurri visti la sconfitta diD’e il successo. D’si è arreso al bulgaro Yanislav Gerchev. La differente attitudine a calcare certi palcoscenici si è vista fin dalle prime battute in quanto il bulgaro ha messo immediatamente sotto pressione l’azzurro. Il nostro portacolori ha ricevuto prima uno shido per passività e poi è stato costretto a subire un waza-ari negli ultimi scampoli ...