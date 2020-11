Johnny Depp: la petizione per il suo ritorno in Pirati dei Caraibi supera le 300.000 firme (Di giovedì 19 novembre 2020) La petizione per il ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi su Change.org continua ad aumentare, superate le 300.000 firme. Volano le firme della petizione che chiede il ritorno di Johnny Depp nella saga dei Pirati dei Caraibi e superano le 300.000 sottoscrizioni. L'iconica performance di Depp nei panni dello stravagante pirata Jack Sparrow è rimasta nel cuore del pubblico che adesso chiede a gran voce il suo ritorno. Dopo il successo stratosferico dei primi capitoli, la saga di Pirati dei Caraibi si è progressivamente appiattita e il quinto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) Laper ildiindeisu Change.org continua ad aumentare,te le 300.000. Volano ledellache chiede ildinella saga deideino le 300.000 sottoscrizioni. L'iconica performance dinei panni dello stravagante pirata Jack Sparrow è rimasta nel cuore del pubblico che adesso chiede a gran voce il suo. Dopo il successo stratosferico dei primi capitoli, la saga dideisi è progressivamente appiattita e il quinto ...

