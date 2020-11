Joe Biden parla da presidente: “Cambieremo tutto” (Di venerdì 20 novembre 2020) Joe Biden parla da presidente in un videomessaggio anticipando i primi passi della sua amministrazone. Gli Stati Uniti cambiano rotta Lo aveva preannunciato in campaga elettorale, sarà di parola: gli Stati Uniti sotto la guida di Joe Biden cambieranno rotta invertendo alcune delle decisioni precedenti. Con un videomessaggio, il neo presidente ha anticipato alcune delle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Joedain un videomessaggio anticipando i primi passi della sua amministrazone. Gli Stati Uniti cambiano rotta Lo aveva preannunciato in campaga elettorale, sarà di parola: gli Stati Uniti sotto la guida di Joecambieranno rotta invertendo alcune delle decisioni precedenti. Con un videomessaggio, il neoha anticipato alcune delle L'articolo proviene da Inews.it.

Biden ora “copia” Trump: nessun lockdown nazionale

“Non ci sara’ alcun lockdown nazionale, non chiudero’ l’economia a causa del virus”. Lo ha detto Joe Biden, ribadendo pero’ come mettera’ in campo una strategia nazionale, a partire dall’obbligo della ...

