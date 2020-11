Jodie Foster: Oscar, yoga e arti marziali (Di giovedì 19 novembre 2020) “La creatività è l’unica cosa che mi serve per sentirmi viva” ha confessato nel 2011 al magazine Esquire, Jodie Foster, due volte premio Oscar per “Sotto accusa” e “Il silenzio degli innocenti“. Attrice, regista e produttrice, Jodie Foster, nome d’arte di Alicia Christian Foster nata a Los Angeles il 19 novembre 1962, è una delle star più riservate, e amate, di Hollywood; è sugli schermi da quando aveva 3 anni e mai un giornale americano ha pubblicato una sola foto sulla sua vita privata, solo nel 2013 nel discorso di ringraziamento per il Cecil B. DeMille Award e per la notte dei Golden Globe, quando Foster confermò di essere lesbica. Durante la consegna del premio, disse: “Alle donne che sono venute prima di me e che, a differenza di me, non hanno avuto nessuna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) “La creatività è l’unica cosa che mi serve per sentirmi viva” ha confessato nel 2011 al magazine Esquire,, due volte premioper “Sotto accusa” e “Il silenzio degli innocenti“. Attrice, regista e produttrice,, nome d’arte di Alicia Christiannata a Los Angeles il 19 novembre 1962, è una delle star più riservate, e amate, di Hollywood; è sugli schermi da quando aveva 3 anni e mai un giornale americano ha pubblicato una sola foto sulla sua vita privata, solo nel 2013 nel discorso di ringraziamento per il Cecil B. DeMille Award e per la notte dei Golden Globe, quandoconfermò di essere lesbica. Durante la consegna del premio, disse: “Alle donne che sono venute prima di me e che, a differenza di me, non hanno avuto nessuna ...

Carmela_oltre : RT @fraurolo121: “- Tutti gli psicopatici tengono dei trofei delle loro vittime. - Io no. Hannibal Lecter Anthony Hopkins + Lei se le mang… - massimosquarza : RT @GQitalia: Oggi questa splendida donna compie 58 anni. Auguri #JodieFos #Foster #19novembre - TOSADORIDANIELA : RT @ruggierofilann4: AUGURI PER I SUOI 58 ANNI A JODIE FOSTER. ENFANT PRODIGE DEL CINEMA AMERICANO E NON SOLO. VINCITRICE DI PREMI OSCAR CO… - ruggierofilann4 : AUGURI PER I SUOI 58 ANNI A JODIE FOSTER. ENFANT PRODIGE DEL CINEMA AMERICANO E NON SOLO. VINCITRICE DI PREMI OSCAR… - posillipo55 : RT @fraurolo121: “- Tutti gli psicopatici tengono dei trofei delle loro vittime. - Io no. Hannibal Lecter Anthony Hopkins + Lei se le mang… -

Ultime Notizie dalla rete : Jodie Foster Jodie Foster e Meg Ryan: carriere a confronto Radio Monte Carlo Almanacco Del 19 Novembre

Jodie Foster: Da enfant prodige a pluripremio Oscar, la sua carriera ha vissuto una rapida ascesa e in poche, tra le colleghe, possono vantarla. Californiana di Los Angeles, risulta all’anagrafe come ...

Buon compleanno Jodie Foster! Festeggiamo la grande attrice con i suoi migliori cinque film in streaming

Eccovi cinque suoi grandi film in streaming. È senza dubbio una delle grandi eroine cinematografiche dei nostri tempi, Jodie Foster. Non del tipo “cazzuto” e pronto all’azione come ad esempio lo sono ...

Jodie Foster: Da enfant prodige a pluripremio Oscar, la sua carriera ha vissuto una rapida ascesa e in poche, tra le colleghe, possono vantarla. Californiana di Los Angeles, risulta all’anagrafe come ...Eccovi cinque suoi grandi film in streaming. È senza dubbio una delle grandi eroine cinematografiche dei nostri tempi, Jodie Foster. Non del tipo “cazzuto” e pronto all’azione come ad esempio lo sono ...