Jessica Alves | ex Ken Umano | dopo essere diventata donna ora | «Vorrei tanto…»

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves, è diventata famosa dopo aver partecipato al Grande Fratello ed essere conosciuta dal mondo, quando era uomo, come il Ken Umano. Infatti durante gli anni è molto cambiata, inizialmente a causa dei numerosi interventi chirurgici per assomigliare al fidanzato di Barbie e poi perché ha cambiato sesso. Torna a far parlare di se perché ora vuole diventare mamma.

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves

In queste ultime settimane Jessica Alves è stata al centro del gossip americano. Rodrigo Alves è nato a San Paolo il 30 Luglio 1983.

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves, conosciuto anche come Ken Umano torna a far parlare di se perché ora vuole diventare mamma.