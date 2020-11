Jason Momoa parla della moglie Lisa Bonet: "Sono terrorizzato da lei" (Di giovedì 19 novembre 2020) Jason Momoa è super innamorato di sua moglie Lisa Bonet, ma ha raccontato che è lei la vera padrona di casa, rivelando di essere a volte spaventato da lei e dalla sua determinazione. La star Jason Momoa, uno dei sex symbol più ambiti di Hollywood, ha raccontato del rapporto con la sua bellissima moglie Lisa Bonet, sposata nel 2017 e con la quale ha due figli, svelando che è lei a portare i pantaloni in casa e che lui, nonostante i muscoli, a volte è praticamente terrorizzato da lei. In questa fase di emergenza sanitaria, anche Jason Momoa e Lisa Bonet Sono stati costretti in casa con i loro due bambini, Lola, 13 anni e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020)è super innamorato di sua, ma ha raccontato che è lei la vera padrona di casa, rivelando di essere a volte spaventato da lei e dalla sua determinazione. La star, uno dei sex symbol più ambiti di Hollywood, ha raccontato del rapporto con la sua bellissima, sposata nel 2017 e con la quale ha due figli, svelando che è lei a portare i pantaloni in casa e che lui, nonostante i muscoli, a volte è praticamenteda lei. In questa fase di emergenza sanitaria, anchestati costretti in casa con i loro due bambini, Lola, 13 anni e ...

