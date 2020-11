Iva Zanicchi: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ora mio fratello sta male” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Vado a casa, volevo ringraziare loro (medici e infermieri, ndr), perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai. Vi auguro ogni bene. E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio“, ha scritto sul suo profilo Instagram Iva Zanicchi confermando di essere stata dimessa dall’ospedale di Vimercate dove era ricoverata per una polmonite da Covid. “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”, ha dichiarato la cantante a La Stampa. “Questo virus è una brutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Vado a, volevo ringraziare loro (medici e infermieri, ndr), perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai. Vi auguro ogni bene. E grazie anche avoi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio“, ha scritto sul suo profilo Instagram Ivaconfermando di essere stata dimessa dall’ospedale di Vimercate dove era ricoverata per una polmonite da Covid. “Iline ci ha. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”, ha dichiarato la cantante a La Stampa. “Questoè una brutta ...

