Iva Zanicchi, il ritorno a casa dopo il Covid: “Mi vengono dei cattivi pensieri” (Di giovedì 19 novembre 2020) Si è concluso il periodo in ospedale per Iva Zanicchi. L’apprezzata cantante e conduttrice tv, è stata ricoverata qualche giorni perchè positiva al Coronavirus e con una polmonite bilaterale che le ha dato qualche problema. dopo il ritorno a casa, ha confessato cosa le sia rimasto di questo periodo e anche rivelato di sapere esattamente come ha preso il Covid. Covid-19, Iva Zanicchi confessa come lo ha preso Sono state giornate di sali e scendi per Iva Zanicchi: nel suo periodo di ricovero nell’ospedale di Vimercate, la cantante non ha nascosto di essere molto preoccupata e abbattuta per le sue condizioni di salute. Ora è stata dimessa, ma prima del ritorno a casa la febbre l’aveva messa costretta ad altri ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Si è concluso il periodo in ospedale per Iva. L’apprezzata cantante e conduttrice tv, è stata ricoverata qualche giorni perchè positiva al Coronavirus e con una polmonite bilaterale che le ha dato qualche problema.il, ha confessato cosa le sia rimasto di questo periodo e anche rivelato di sapere esattamente come ha preso il-19, Ivaconfessa come lo ha preso Sono state giornate di sali e scendi per Iva: nel suo periodo di ricovero nell’ospedale di Vimercate, la cantante non ha nascosto di essere molto preoccupata e abbattuta per le sue condizioni di salute. Ora è stata dimessa, ma prima della febbre l’aveva messa costretta ad altri ...

