Iva Zanicchi: "Ho contratto il virus durante un raduno familiare. I medici sono dei martiri" (Di giovedì 19 novembre 2020) “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”. Parla così alla Stampa Iva Zanicchi, dopo essere stata dimessa dall’ospedale in seguito al contagio da coronavirus. La cantante racconta che il virus ha colpito diversi membri della sua famiglia e “ora sono preoccupata per mio fratello, ancora ricoverato, che è cardiopatico”. Con il quotidiano ricorda il suo ricovero all’ospedale di Vimercate. “Un bell’ospedale nuovo, con tanta luce e camere ampie. E tutti quei medici e infermieri che lavorano come dei matti, pesantemente bardati dentro un caldo da morire. Non riescono quasi a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) “Ilè entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un, per la cresima del nipote di mia sorella”. Parla così alla Stampa Iva, dopo essere stata dimessa dall’ospedale in seguito al contagio da corona. La cantante racconta che ilha colpito diversi membri della sua famiglia e “orapreoccupata per mio fratello, ancora ricoverato, che è cardiopatico”. Con il quotidiano ricorda il suo ricovero all’ospedale di Vimercate. “Un bell’ospedale nuovo, con tanta luce e camere ampie. E tutti queie infermieri che lavorano come dei matti, pesantemente bardati dentro un caldo da morire. Non riescono quasi a ...

