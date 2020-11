Italrugby, Smith: “Siamo in costante crescita, ora spostiamo il focus sulla Francia” (Di giovedì 19 novembre 2020) La Nazionale Italiana di Rugby prosegue i suoi allenamenti in vista del terzo match dell’Autumn Nations Cup contro la Francia, in programma il prossimo sabato 28 novembre alle 21.10 allo Stade de France di Parigi. Il capo allenatore degli azzurri, Franco Smith, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato lo stato d’animo dei suoi dopo l’annullamento della partita contro le Fiji: “La partita cancellata con le Fiji per noi è un dispiacere. Vogliamo sempre scendere in campo e siamo qui per giocare. In tutti i momenti, anche negativi, bisogna cercare di cogliere una opportunità: abbiamo adattato la nostra programmazione spostando immediatamente il focus sulla partita contro la Francia cercando di sfruttare al meglio, adesso, i giorni in più che abbiamo nella preparazione verso il prossimo match”. Smith crede ci siano ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) La Nazionale Italiana di Rugby prosegue i suoi allenamenti in vista del terzo match dell’Autumn Nations Cup contro la Francia, in programma il prossimo sabato 28 novembre alle 21.10 allo Stade de France di Parigi. Il capo allenatore degli azzurri, Franco, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato lo stato d’animo dei suoi dopo l’annullamento della partita contro le Fiji: “La partita cancellata con le Fiji per noi è un dispiacere. Vogliamo sempre scendere in campo e siamo qui per giocare. In tutti i momenti, anche negativi, bisogna cercare di cogliere una opportunità: abbiamo adattato la nostra programmazione spostando immediatamente ilpartita contro la Francia cercando di sfruttare al meglio, adesso, i giorni in più che abbiamo nella preparazione verso il prossimo match”.crede ci siano ...

Nonostante la partita cancellata con le Fiji, proseguono gli allenamenti dell'Italia sotto gli occhi del c.t. Franco Smith. L'Autumn Nations Cup si conferma occasione di lavoro importante per gli Azzu ...

