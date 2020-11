Italiani diffidenti | solo il 37% si dichiara pronto a proteggersi

(Di giovedì 19 novembre 2020) «Se il vaccino mantiene le promesse e tutti ci vacciniamo, tra non molto Covid-19 avrà fatto la fine della poliomielite. Però dobbiamo vaccinarci tutti». Il virologo Roberto Burioni, docente all'...

koku_turtle : @giorgio_gori @swg_research 1 #vaccino testato per 6-8 mesi quando normalmente per accertarne efficacia ed effetti… - Giacometta3 : RT @MilaSpicola: #ItaliaSiRibella è fatto di unoizoccolo tenace di italiani poco attenti, approssimati, facili alla manipolazione che attra… - romanoduccio : RT @MilaSpicola: #ItaliaSiRibella è fatto di unoizoccolo tenace di italiani poco attenti, approssimati, facili alla manipolazione che attra… - MilaSpicola : #ItaliaSiRibella è fatto di unoizoccolo tenace di italiani poco attenti, approssimati, facili alla manipolazione ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani diffidenti

I dati di un sondaggio Ipsos diffusi dalla trasmissione DiMartedì su La7 sono infatti scioccanti: l'Italia rischia di rimanere al palo e in lockdown se è vero che solo il 37% degli italiani è pronto a ...Per essere tutti al sicuro sarà indispensabile che tutti si vaccinino, mentre in Italia l’atteggiamento della popolazione è, inspiegabilmente, molto diffidente. Se il vaccino funzionerà, e se tutti si ...